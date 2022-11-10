Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar

Sezon başında teknik direktör olarak göreve başladığı Fenerbahçe kulübünde gerek oynattığı futbol ile gerek karakteriyle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde kısa sürede taht kurmayı başaran Jorge Jesus, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

"YÜCE ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGILAR"

Portekizli teknik adam, sabahki idmanda takım olarak çektirilen fotoğrafı sosyal medya hesabından " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Yüce Atatürk'e büyük saygılar" notuyla paylaştı. Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

İşte Jesus'un yaptığı o paylaşım: