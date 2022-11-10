Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar - Son Dakika
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Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar

10.11.2022 17:31

Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performansla alkış alan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı ihmal etmedi. Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük takdir topladı.

Sezon başında teknik direktör olarak göreve başladığı Fenerbahçe kulübünde gerek oynattığı futbol ile gerek karakteriyle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde kısa sürede taht kurmayı başaran Jorge Jesus, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

"YÜCE ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGILAR"

Portekizli teknik adam, sabahki idmanda takım olarak çektirilen fotoğrafı sosyal medya hesabından " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Yüce Atatürk'e büyük saygılar" notuyla paylaştı. Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

İşte Jesus'un yaptığı o paylaşım:

YORUMLAR
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10 Kasım Atatürk'ü anma günü, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar - Son Dakika


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