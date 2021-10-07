Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi

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Fenerbahçe forması altında Süper Lig golcülerinin kabusu olan yıldız savunmacı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yle oynadığı maçta adeta şov yaptı.

TOTTENHAM'IN YILDIZINA ASİST YAPTI

Güney Kore'nin ilk golü 48. dakikada Hwang In-beom'dan geldi. Suriye'nin beraberlik golünü ise, 2 yıl sonra milli takıma dönen Omar Khribin 84. dakikada kaydetti. 90. dakikada ise Tottenham'ın yıldızı Son sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu golün asistini ise Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmez ismi Kim Min-Jae yaptı.