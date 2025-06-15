Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan ancak 1.5 sezonda Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cengiz Ünder, MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderilmişti ancak yaşadığı sakatlığın da etkisiyle orada da tutunamadı. Los Angeles FC, milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu ve oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü.
Bu doğrultuda gelecek sezonda da Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünülmeyen Cengiz Ünder'e eski takımı RAMS Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli ismi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'de 9 maça çıkan Cengiz, gol ya da asist yapamadı. Amerika'da da 15 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi - Son Dakika
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