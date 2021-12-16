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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları - Son Dakika

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

16.12.2021 15:02
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pasla devam eden idmanın çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın günü özel programlar eşliğinde tamamladığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Aralık, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları - Son Dakika Spor


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