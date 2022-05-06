Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

06.05.2022 20:07
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışması yapılan idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın taraftarlara açık gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Pazar, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika


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