Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü

26.07.2022 18:26
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile taraftarının önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Futbolcular ilk yarım saatlik periyotta salonda çalışırken daha sonra ise sahaya çıktı. Isınma ve düz koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler daha sonra dayanıklılık ve güç idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare antrenmanda yer almazken, bugünkü basın toplantısında Teknik Direktör Jorge Jesus'un sakatlıklarının bulunduğunu belirttiği Arda Güler, Joshua King ve Osayi Samuel ise takımla birlikte çalıştı.

Yarın akşam saat 20.00'de Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jorge Jesus, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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