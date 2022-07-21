Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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