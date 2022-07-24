Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL