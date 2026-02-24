Fenerbahçe'de Dört Sakatlık Açıklandı

SÜPER Lig'de dün oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'de dört futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirme şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün sponsor hastanede MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

- Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

- Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

- Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

- Futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."