Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda sarı-lacivertli oyuncular ısınma koşularıyla idmana başladı.
Antrenman gruplar halinde yapılan pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın tedavisi devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia bireysel çalıştı.
Kaynak: AA
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