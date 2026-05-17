Fenerbahçe'de Eyüpspor Maçında 5 Değişiklik

17.05.2026 20:31
Fenerbahçe, Eyüpspor'la oynadığı maçta 5 oyuncu değiştirirken, 8 oyuncusu sakat veya cezalıydı.

Fenerbahçe, son oynanan Konyaspor karşılaşması 11'ine göre Eyüpspor maçına 5 değişiklik ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde Talisca, Asensio, Guendouzi, Nene, Skriniar, Cherif gibi oyuncular da sakatlıkları nedeniyle son maçta forma giyemedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde, geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan mücadele eden 11'den 5 değişikliğe gidildi. Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki takımda Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi ve Talisca'nın yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Musaba ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Kamil Efe Üregen, Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 8 eksik

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası bulunan Ederson'un yanı sıra Anderson Talisca, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Edson Alvarez ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Gençler kadroda

Fenerbahçe, eflatun-sarılılara karşı birçok oyuncusundan yoksun mücadeleye çıkarken, U-19 takımdan isimler dahil oldu. Yağız Fikri Şen, Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar ilk kez A takım kadrosunda kendilerine yer bulurken, bu sezon lig ve Avrupa maçlarında kadroda yer alan Kamil Efe Üregen ve Alaettin Ekici de bugün de kadroya yazıldı.

18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde kulüp yönetimi tarafından 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapıldı. Kanarya, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları dolu tribünlere oynarken, şampiyonluk iddiasının kalmaması nedeniyle bugün tribünler yarı yarıya boş kaldı.

Şampiyon U14 ve U15 takımları alkışlandı

TFF U14 ve U15 Gelişim Ligi finallerini şampiyon tamamlayan Fenerbahçe U14 takımı ile U15 takımları görücüye çıktı. Genç oyuncular ilk olarak taraftarları selamlarken daha sonra kazanılan kupalarla birlikte objektiflere poz verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da şampiyonluk yaşayan oyunculara alkışlarla karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:50:43. #7.12#
