Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

26.04.2022 00:57
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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