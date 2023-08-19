Kaleci seçiminde hataya yer yok! Fenerbahçe, De Gea ve Navas ile dirsek temasını kurdu - Son Dakika

Kaleci seçiminde hataya yer yok! Fenerbahçe, De Gea ve Navas ile dirsek temasını kurdu

Kaleci seçiminde hataya yer yok! Fenerbahçe, De Gea ve Navas ile dirsek temasını kurdu
Son Güncelleme: 19.08.2023 11:51

Fenerbahçe, kaleci transferi için Manchester United'dan ayrılan De Gea ve PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Keylor Navas ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de 1 numaralı transfer önceliği kale. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan ayrılan De Gea ve PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Keylor Navas ile dirsek teması kurdu.

NAVAS İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Fanatik'te yer alan habere göre; şu an kulüpsüz olan David De Gea'nın istediği yüksek imza parası Fenerbahçe'nin elini zorlaştırıyor. Navas ile süren görüşmelerin ise olumlu seyrettiği öğrenildi.

ALTAY KIZAĞA ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansının tepki çekmesi sonrası Maribor karşılaşmasında kaleyi İrfan Can Eğribayat devralmıştı. Kurtarışlarıyla yıldızlaşan Eğribayat'ın yeni kaleci gelene kadar kaleyi koruması bekleniyor.

Keylor Navas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleci seçiminde hataya yer yok! Fenerbahçe, De Gea ve Navas ile dirsek temasını kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaleci seçiminde hataya yer yok! Fenerbahçe, De Gea ve Navas ile dirsek temasını kurdu - Son Dakika
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