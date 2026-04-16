Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Gülce Güçtekin Kupa Heyecanı

16.04.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülce Güçtekin, zorlu maçı kazandıkları için mutlu ve 5. maça hazır olduklarını belirtti.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Gülce Güçtekin, değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü kupayı almak istediklerini belirten Gülce Güçtekin, "Çok mutluyum. 5'inci maç için şu anda çok heyecanlıyım. Umarım kupayı biz kaldırırız. Bugün zorlu bir maçtı ve çok iyi savaştık. Bütün takım birbirimize kenetlendik. Pazar günü de böyle oynarsak eminim biz kupayı alacağız" sözlerini sarf etti.

'ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM'

Kendi performansını değerlendiren Gülce, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Gizem ablanın yokluğunda bana sorumluluk düştü. Şimdi o da yavaş yavaş gelmeye başladı. Elimden geldiğince ona ve takıma yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 22:59:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.