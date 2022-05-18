Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü

18.05.2022 10:06

Teknik direktör bilmecesinde sona yaklaşan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Club Atletico Lanus forması giyen golcü Jose Manuel Lopez'in peşinde olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda başarılı bir takım yaratmak isteyen, iç ve dış transfer çalışmalarına büyük önem veren Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE'YE ARJANTİNLİ GENÇ FORVET

Forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertli takımın, rotasını Arjantin'e çevirdiği öğrenildi. Club Atletico Lanus forması giyen Jose Manuel Lopez'i gündemine alan Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus'un imzası sonrasında, teknik adamın görüşünü alarak Arjantinli forvet ile masaya oturması bekleniyor.

LOPEZ'İN LANUS'TAKİ KARNESİ

1.90 boyundaki 21 yaşındaki golcü, bu sezon Lanus formasıyla 18 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

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