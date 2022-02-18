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Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar - Son Dakika

Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar

18.02.2022 22:15
Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i Türkiye Kupası'nda mağlup ederek finale çıktı. Karşılaşmadan sonra sarı-lacivertliler sosyal medyadan, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" sözleriyle kulaklarını kapayan emoji paylaştı.

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından zafer paylaşımında bulundu.

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER"

Sarı lacivertli takım, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerini kullandığı paylaşımında kulaklarını tıkayan emoji paylaşımında bulundu. Fenerbahçe bu paylaşımla futbol takımının Galatasaray'ı deplasmanda yendiği mücadelede Crespo'nun yaşadığı gol sevincine göndermede bulundu.

Derbi zaferi sonrası Fenerbahçe'de olay paylaşım! Yine kulak tıkadılar
Derbi zaferi sonrası Fenerbahçe'de olay paylaşım! Yine kulak tıkadılar
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Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar - Son Dakika
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