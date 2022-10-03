Fenerbahçe'de Gustavo farkı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Gustavo farkı

03.10.2022 13:36
Fenerbahçe'de Gustavo farkı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, gösterdiği etkili performansla sarı-lacivertli takımın savunmasına adeta duvar ördü.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, gösterdiği etkili performansla sarı-lacivertli takımın savunmasına adeta duvar ördü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 29 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk haftalarda birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özellikle transfer edilmesini istediği isimler arasında yer alan Gustavo, ilerleyen haftalarda performansını arttırmayı başardı. Rakip forvet oyuncularıyla birebir eşleşmelerinde etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin savunma hattında adeta duvar ördü.

11 maç, 842 dakika

Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplamda 11 maçta forma giyerken, 842 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper, ayrıca söz konusu müsabakalarda takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Hava toplarında üstün

Brezilyalı stoper, forma giydiği maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Girdiği ikili mücadelelerde etkili bir görüntü çizen Gustavo'nun, sarı-lacivertli formayı terlettiği 842 dakikada Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü. Brezilyalı stoper, son olarak ligde dün oynanan Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlıların forveti Wout Weghorst ile eşleşmiş, rakibiyle karşılaştığı 7 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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