Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu

02.07.2023 16:40

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Ali Koç yönetimine transfer raporunu sundu. Kartal, takımda düşünmediği 8 futbolcuyu gönderilmesini istedi.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç yönetimi, hocasının raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin başına gelir gelmez çalışmalara başlayan İsmail Kartal, ilk raporunu Ali Koç yönetimine sundu. Transferini istediği futbolcuları ve mevkileri sıralayan Kartal, gönderilmesini istediği isimleri de listeledi.

8 İSİM BİRDEN GÖNDERİLECEK

Sarı-lacivertlilerle 3'üncü dönemine başlayan ve kendisinden mutlak başarı beklenen İsmail Kartal'ın, takımda düşünmediği isimler arasında, Gustavo Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Diego Rossi, Serdar Dursun, Osayi Samuel Joshua King ve Nazım Sangare yer alıyor.

İşte İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği o isimler;

  • Gustavo Henrique
  • Willian Arao
  • Joao Pedro
  • Diego Rossi
  • Serdar Dursun
  • Osayi Samuel
  • Joshua King
  • Nazım Sangare
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu - Son Dakika


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