Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç yönetimi, hocasının raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'nin başına gelir gelmez çalışmalara başlayan İsmail Kartal, ilk raporunu Ali Koç yönetimine sundu. Transferini istediği futbolcuları ve mevkileri sıralayan Kartal, gönderilmesini istediği isimleri de listeledi.
Sarı-lacivertlilerle 3'üncü dönemine başlayan ve kendisinden mutlak başarı beklenen İsmail Kartal'ın, takımda düşünmediği isimler arasında, Gustavo Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Diego Rossi, Serdar Dursun, Osayi Samuel Joshua King ve Nazım Sangare yer alıyor.
İşte İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği o isimler;
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