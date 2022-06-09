Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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