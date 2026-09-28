Fenerbahçe'de Kante maliyeti tartışmasına Torunoğulları'ndan vergi tepkisi geldi

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin dün yaptığı olağan genel kurulda başkan Aziz Yıldırım'ın Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin maliyetiyle ilgili konuşması üzerine önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.