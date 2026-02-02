Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden

Fenerbahçe\'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden
02.02.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da haksız transfer onaylamaları olduğu için olay çıkarmasının ardından Suudi Arabistan Yatırım Fonu, tüm transferleri durdurdu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin bitirmeye hazırlandığı N'Golo Kante transferi de şu an için duraksadı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'dan N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye hazırlanırken kötü bir haberle sarsıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA RONALDO KRİZİ

Suudi Arabistan'da Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad gibi kulüplerin transferleri Suudi Arabistan Yatırım Fonu (PIF) tarafından idare ediliyordu. Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, 3 puan farkla lider durumda bulunan Al Hilal'in kadrosuna Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema'yı eklemeye hazırlanmasının ardından olay çıkardı.Ronaldo, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme biçiminden memnun değil. Yıldız futbolcunun, aynı fonun kontrolündeki rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'a yeterli yatırım yapılmadığını düşündüğü belirtildi.

MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Portekizli oyuncu, bu doğrultuda PIF'in aldığı Benzema kararı nedeniyle takımının Al Riyadh maçında oynamayacağını kulüp yönetimine iletti.

TÜM TRANSFERLER DURDURULDU

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da haksız transfer onaylamaları olduğu için olay çıkarmasının ardından Suudi Arabistan Yatırım Fonu, tüm transferleri durdurdu. Böylece Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferi de durdu.

FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEYEN NOKTA

Alınan bu karar Fenerbahçe'yi etkiledi. Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde Fransız oyuncuyu Benzema'yı elinden çıkaracak Al Ittihad'ı Youssef En-Nesyri'yi de anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti. Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Al Ittihadli Karim Benzema'nın Al Hilal'e, Fenerbahçeli En-Nesyri'nin Al Ittihad'a, Al Ittıhadli Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transferini şimdilik durdurdu.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:10:54. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.