Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu

01.08.2022 12:11
Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılığı sonrası gözler Attila Szalai'ye çevrildi. Avrupa'dan talipleri bulunan Macar futbolcunun son antrenmanda yer almaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun takımının yaptığı son idmanda yer almasının sebebinin yaşadığı ağrılar olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Attila Szalai, pazar günü yapılan antrenmanda yer almamıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddialarını güçlendiren olayı iç yüzü ortaya çıktı.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle pazar günkü antrenmana çıkmadı. Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon Euro değer biçiliyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
11:43 İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
11:02 Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum...
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 12:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement