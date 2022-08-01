Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Attila Szalai, pazar günü yapılan antrenmanda yer almamıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddialarını güçlendiren olayı iç yüzü ortaya çıktı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle pazar günkü antrenmana çıkmadı. Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon Euro değer biçiliyor.
Son Dakika › Spor › Kim Min-Jae'den sonra bir ayrılık daha mı olacak? Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin antrenmana çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika