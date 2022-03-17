Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

17.03.2022 14:46
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenman, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdi.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları başladı Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:43 Millet İttifakı farka koşuyor! İşte Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi: Bu harami düzeni helal oylarınızla yıkacağız
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement