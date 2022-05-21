Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı

21.05.2022 19:24
Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor öncesinde sakatlığı bulunan Nazım Sangare hakkında açıklamalar yaptı. Nazım'ın durumunun ciddi olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." dedi.

Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın öncesinde Nazım Sangare ile ilgili kötü haberi verdi.

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"HEP DARBE SAKATLIĞI OLUYOR"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Jose Sosa'ya bırakan 27 yaşındaki sağ bekin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." diyen deneyimli hoca, "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı - Son Dakika


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