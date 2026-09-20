Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Eyüpspor'a 2 gol 1 asistle 3 gole katkı verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Eyüpspor'a 2 gol 1 asistle 3 gole katkı verdi

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Fenerbahçe\'de Mason Greenwood, Eyüpspor\'a 2 gol 1 asistle 3 gole katkı verdi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u konuk ettiği maçta Mason Greenwood 2 gol 1 asistle 3 gole katkı sağladı. İlk dakikada penaltıyı gole çeviren ve 80. dakikada skoru tayin eden golü atan Greenwood, bu sezon ligde 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Eyüpspor maçında 2 gol, 1 asistle oynarken bu sezon ligde 3. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşırken Mason Greenwood, 3 gole katkı sağladı. Mücadelenin ilk dakikasında kazanılan penaltıda 24 yaşındaki futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken 80. dakikada da skoru tayin eden golü attı. Greenwood, 5. golde İrfan Can Kahveci'ye de gol pası verdi.

Sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 13. maçına çıkan Greenwood, 6. golüne ulaştı. Greenwood, eflatun-sarılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigMason GreenwoodFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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