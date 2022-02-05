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Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!

05.02.2022 19:54
Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'de son haftaların formda yıldızı Miguel Crespo, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü, zorlu deplasmanlarda forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sevgilisi ve son dönemlerin formda yıldızı Miguel Crespo, Giresunspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

Portekizli yıldız, mücadelenin 24. dakikasında Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Miguel Crespo, 25. haftada oynanacak Giresunspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi cezalı duruma düştü! Haftaya sahada olamayacak

PERFORMANSI TARAFTARDAN ALKIŞ ALIYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Miguel Crespo, 1 gol atma başarısı gösterdi. Portekizli yıldız, orta sahada ortaya gördüğü savaşçı performansla taraftarın büyük beğenisini topluyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü! - Son Dakika
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