Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sevgilisi ve son dönemlerin formda yıldızı Miguel Crespo, Giresunspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
Portekizli yıldız, mücadelenin 24. dakikasında Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Miguel Crespo, 25. haftada oynanacak Giresunspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Miguel Crespo, 1 gol atma başarısı gösterdi. Portekizli yıldız, orta sahada ortaya gördüğü savaşçı performansla taraftarın büyük beğenisini topluyor.
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