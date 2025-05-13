Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi

Fenerbahçe\'de neler oluyor? Ali Koç\'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi

Fenerbahçe'de seçim atmosferi giderek ısınırken, sarı-lacivertli camiada gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Ali Koç'un, eski başkan Aziz Yıldırım ile bu hafta içinde bir araya geleceği öğrenildi.

13.05.2025 09:54
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Seçim seslerinin yükseldiği Fenerbahçe camiasında kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya geleceği belirtildi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK İSTEYECEK

Son dönemde artan istifa çağrıları ve kulüp içinde başlatılan imza kampanyasıyla birlikte, Fenerbahçe'de 3500 kişinin imza verdiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gerçekleşecek olan zirvede, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'dan destek isteyeceği iddia ediliyor.

MAHMUT USLU ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarının mucizelere kaldığı sezonda, kulüp içindeki muhalefet de güç kazanıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminin önemli isimlerinden Mahmut Uslu'nun, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Koç ve Yıldırım'ın buluşmasında kulübün geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı ifade edilirken, bu zirvenin Fenerbahçe'nin seçim sürecine yön verme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • vv04042211:
    mahmut uslu mükemmel olur. bütün fetocularin anasinimikler 1 95 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Tüm başkanlar toplanın yine başaramazsın ız sizin kalbiniz kötü şikeciliğiniz tescilli 87 8 Yanıtla
  • Türk:
    Örgüdler çökertildi çok şükür ve VAR geldi. Haramyiyici şikecilerin en önemli bel bağladıkları kaynaklar yok oldu :) Adil düzende her sene BEŞİKTAŞ ve GALATASARAY şampiyonlukarını izlemeye devam edilecek! :))))) 78 5 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    diren ali başkan GS seninle 32 6 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Aziz yıldırım asla durmaz arkasında durursa mazisini inancını kirletir taraftara karşı 33 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hiç bir taraftar senin Fenerbahçe sevgini tartışmıyor. Ama olmadı olmuyor da 7 yıldır tek bir kupa kazanıldı oda Türkiye kupası diğer branşlar da başarılı olabilir kulüp ama futbol kulübün amiral gemisi. İnat etmenin anlamı yok taraftar üzgün taraftar mahçup dolaşıyor sokakta ezeli rakip 5.yıldızı takmak üzere biz hala 4.yıldızı takamadık bu yıl ile birlikte şampiyonluk sayılarında 6 şampiyonluk fark oluştu. Yeni nesil artık başarılı olan hangi takımsa onun taraftarı oluyor taraftar sayısı düşüyor. Egonuzu inadınızı bırakın ve istifa edip seçime gidin lütfen Fenerbahçe halkın takımıdır tek bir kişinin değil. 30 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bence ali koçta aziz yıldırımı zora sokacak bi bilgi belge var. 16 4 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Fenerbahçe hiç sıkıntıya girmemeli her şekilde ikinci zaten Kim başkan olsa kim hoca gelse Galatasaray ın altında eziliyor 12 5 Yanıtla
  • Seyfettin Çeliktenyıldız:
    sadece Fenerbahçe değil Türk futbolu bu adamdan kurtulmalı 9 3 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bi 4500 bi 2500 bi 3500 baskanimiz ali kocc yedirmeyiz size sahte fenerliler 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi - Son Dakika
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