Fenerbahçe\'de neler oluyor? Ali Koç\'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi

ferudun ozmen:

Hiç bir taraftar senin Fenerbahçe sevgini tartışmıyor. Ama olmadı olmuyor da 7 yıldır tek bir kupa kazanıldı oda Türkiye kupası diğer branşlar da başarılı olabilir kulüp ama futbol kulübün amiral gemisi. İnat etmenin anlamı yok taraftar üzgün taraftar mahçup dolaşıyor sokakta ezeli rakip 5.yıldızı takmak üzere biz hala 4.yıldızı takamadık bu yıl ile birlikte şampiyonluk sayılarında 6 şampiyonluk fark oluştu. Yeni nesil artık başarılı olan hangi takımsa onun taraftarı oluyor taraftar sayısı düşüyor. Egonuzu inadınızı bırakın ve istifa edip seçime gidin lütfen Fenerbahçe halkın takımıdır tek bir kişinin değil.