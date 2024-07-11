Fenerbahçe\'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı

Fırat Demirel:

secim öncesi dünya yıldızlarından bahsediyordu acun transferler nerede yıllardır aynı hastalık devam ediyor ya takım güzel kuruluyor hoca yetersiz kalıyor ya da hoca müthiş takım yetersiz kalıyor. anlaşılan bu sene de trabsferlede geç kalınır ise hoca müthiş takım yetersiz kalacak yine bize zor günler bizi bekliyor

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