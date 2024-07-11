Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, hazırlık maçında Hajduk Split'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında Samet Akaydin, Luan Peres ve Rade Krunic'i kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.

11.07.2024 10:22
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Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, dün oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 yenildi.

Hazırlık maçı sonrası teknik direktör Jose Mourinho bazı isimler hakkında kararını verdi. 23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.

3 İSME YOL VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerinSamet Akaydin, Luan Peres ve Rade Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe\'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Hajduk Split, Rade Krunic, Luan Peres, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Okay Örüm: samet süperdi milli takımda 6 14 Yanıtla
  • Fırat Demirel: secim öncesi dünya yıldızlarından bahsediyordu acun transferler nerede yıllardır aynı hastalık devam ediyor ya takım güzel kuruluyor hoca yetersiz kalıyor ya da hoca müthiş takım yetersiz kalıyor. anlaşılan bu sene de trabsferlede geç kalınır ise hoca müthiş takım yetersiz kalacak yine bize zor günler bizi bekliyor 14 4 Yanıtla
    Ali Arslan: Fırat geçen seneki kadrosunu korusun FB ligi domine eder , kaldı ki 4 5 transfer yapılacak buda süper yıldız olduğu için gecikiyor,bu hafta sonuna kadar ikisi gelir panik yok sakın 2 0
  • murat cengiz: Yahu bu nasıl haber şimdi. Samet akaydın maçta oynadı mı ki de mağlubiyet sonrası kadro dışı kalabilir diye yazmışsınız 4 3 Yanıtla
  • Beykozlu: Bir Fenerli olarak bizim yüzümüz gülmez hani başkan sana yürü demişti emekliyorsun Acun bey bu senede hüsran kimi istiyorsan basacaksın parayı alacaksın net bu şirket yönetmiyorsun ama anlayış bu yönde 2 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Samet ne alaka 2 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yine sallama haberler, FB de neler oluyor başlığı ise bir amaca hizmet,neler olacak sezon başı takım yapılanması olacak her takımda olduğu gibi,konu bulamayınca saçma sapan haber yapılıyor 2 0 Yanıtla
  • BERK SAYGIN: dün izlettiginiz mahalle maçı için tsk ederiz.?????? 0 0 Yanıtla
  • Tunç Nuh: yeni transferler nerede zamanında alıp kamplara yetiştirip uyum sağlasaydınız 12 sonra maçımız var bu kadroylamı çıkcaz.ALİ BAŞKAN YİNE GEÇ KALDIN. 0 0 Yanıtla

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