Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında Diego Rossi'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Uruguaylı yıldız, karşılaşmada etkili bir oyun sergileyerek sarı-lacivertli taraftarları mest etti.
Süper Lig'de ilk golünü atan Diego Rossi, Hatay karşısında sergilediği etkili performansla sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı. Yapılan binlerce övgü paylaşımının ardından Uruguaylı yıldızın adı sosyal medya gündeminin zirvesine çıktı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor - Son Dakika Spor