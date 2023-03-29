Eylül ayında oynanan Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında sakatlanan Luan Peres, ocak ayında sahalara dönmüştü. Ancak Brezilyalı stoper, Kasımpaşa maçında 7 dakika süre aldıktan sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Peres'in son durumu netlik kazandı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, sakatlık yaşadığı dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen Luan Peres, en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Brezilyalı stoperin sahalara dönüşü ise 1 ayı bulacak.
Sezon başında Fenerbahçe, Marsilya'dan Luan Peres'i 5.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 28 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye kötü haber! Luan Peres 1 ay daha sahalardan uzak - Son Dakika