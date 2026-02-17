Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı - Son Dakika
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

17.02.2026 16:04
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle 13 maçı kaçıran Edson Alvarez, ameliyat oldu. Ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den kötü haber geldi. Ağrıları artan Meksikalı futbolcu operasyon geçirdi ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLDU

Son dönemde yaşadığı ağrı şikayetleri nedeniyle kontrollerden geçen Alvarez'in kemik iltihabı sakatlığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonrası operasyon kararı alındı.

Başarılı orta sahanın yaklaşık 4 haftalık bir iyileşme sürecine gireceği belirtildi. Bu süreçte Alvarez'in hem lig hem de Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi. Teknik heyet, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • abdullah aktürk abdullah aktürk :
    devre arasi bunu gönderip bir golcü alınanilirdi. fredi de küstürdünüz 5 0 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    geldiği yerde hic mac kacırmamış mış bize geldi takımı unuttu 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
