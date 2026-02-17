Fenerbahçe\'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den kötü haber geldi. Ağrıları artan Meksikalı futbolcu operasyon geçirdi ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLDU

Son dönemde yaşadığı ağrı şikayetleri nedeniyle kontrollerden geçen Alvarez'in kemik iltihabı sakatlığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonrası operasyon kararı alındı.

Başarılı orta sahanın yaklaşık 4 haftalık bir iyileşme sürecine gireceği belirtildi. Bu süreçte Alvarez'in hem lig hem de Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi. Teknik heyet, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek.