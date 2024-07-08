Fenerbahçe'de Serdar Aziz ayrıldı

Spor

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir." denildi.

33 yaşındaki Serdar Aziz'in, takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağı ifade edildi.