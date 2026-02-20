Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
20.02.2026 09:35  Güncelleme: 09:42
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Haber Videosu

Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği iddia edilirken, Slovak stoperin bu süreçte Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda kritik maçları kaçırması bekleniyor. İşte o maçlar...

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı moralleri bozdu. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanan deneyimli stoper, oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

TEDESCO'DAN KÖTÜ HABER

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Slovak savunmacının durumunun ciddi göründüğünü belirterek, "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Tedesco ayrıca, sakatlığı nedeniyle Skriniar'ın ve sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sabah'ın haberine göre Milan Skriniar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde kaçırması beklenen maçlar şöyle:

  • Kasımpaşa (Süper Lig)
  • Nottingham Forest (Deplasman – UEFA Avrupa Ligi)
  • Antalyaspor (Deplasman – Süper Lig)
  • Gaziantep FK (Deplasman – Türkiye Kupası)
  • Samsunspor (Süper Lig)
  • Fatih Karagümrük (Deplasman – Süper Lig)
  • Gaziantep FK (Süper Lig)

Nottingham Forest, Türkiye Kupası, Milan Skriniar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cesur Yürek Cesur Yürek:
    fener sezon sonu yine 000 kupayla bitirir 2 0 Yanıtla
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    ÇAĞLAR -OSTERVOLDE İLE ÇOK PUAN KAYBEDERİZ. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika
