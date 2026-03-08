Fenerbahçe'de Tedesco'dan 3 Değişiklik - Son Dakika
Fenerbahçe'de Tedesco'dan 3 Değişiklik

Fenerbahçe\'de Tedesco\'dan 3 Değişiklik
08.03.2026 20:35
Domenico Tedesco, Samsunspor maçında Gaziantep FK'ya göre 3 yeni oyuncu ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11'ine göre Samsunspor müsabakasına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'de 3 değişikliğe gitti. Kalede Mert Günok, Yiğit Efe ve Fred'in yerine ise Ederson, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'ya görev verdi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Anthony Musaba, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Kaptanlık pazubendi Oosterwolde'de

Sarı-lacivertlilerde kaptanlar Milan Skriniar ve Fred'in kulübede olması Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle Karadeniz ekibine karşı Jayden Oosterwolde, kaptan olarak sahaya çıktı. Hollandalı futbolcu, bu sezon 23. lig maçında görev aldı.

Tedesco takımın başında

Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ve kupada Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmalarda viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle saha kenarında yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçında takımının başında sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 4 futbolcu kadroya bulunmuyor. Antalya deplasmanında sakatlanan Nelson Semedo'nun yanı sıra Talisca, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli kutlamalar yapıldı. Müsabakada görevli tüm kadınlara çiçek takdim edilirken, dev ekranlarda da kutlama mesajları yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin 11'inin stat hoparlöründen duyurusunu da kadın anonsçu seslendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Domenico Tedesco, Teknik Direktör, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

