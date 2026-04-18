Fenerbahçe'de Tedesco'dan Hayal Kırıklığı Açıklaması

18.04.2026 00:00
Tedesco, Çaykur Rizespor maçı sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını ve devam edeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'ndaki mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımın çok fazla zorluk yaşadığını dile getirdi.

Alanyaspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen gol, Antalyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında son dakikada şutun direkten dönmesi, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında uzatma anlarında gol yenilmesinin büyük hayal kırıklığı yaşattığını aktaran Tedesco, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii ki kolay değil. Yere düşmek bir şeydir, ayağa kalmak başka bir şeydir. Hepimizin içinde bulunduğu zor bir an. Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz, yarın da aynı şekilde olacağım ama tekrar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Konyaspor'u kupada yenerek yarı finale çıkmak istiyoruz ardından da derbi maçımız var. Umarım sorunuz şakadır çünkü çılgınca bir soru. Ben tüm enerjimle yoluma devam ediyorum. Kazanmak gibi kaybetmek de var ve bizler de insanız."

Çaykur Rizespor'un son 7 lig maçında 5 galibiyet aldığına dikkati çeken Tedesco, "Rakiplerle hep iyi dönemlerinde karşı karşıya geliyoruz. Bugün kaleyi bulan ikinci şutlarında 1-0 geriye düştük. Üçüncü bölgede biraz acele karar veriyorduk. Maçı çevirmeyi başarmıştık. Net penaltımız 6 dakika incelendi. Çaykur Rizespor'lu oyuncular güçleri kalmadığı için nefes nefeseydi. Bu süre, onların tekrar toparlanması için uzun bir zaman. Öne geçtik ama maçın bitimine 20 saniye kala gol yedik. Bugün modum düşük ama yarından itibaren pozitif olmak için elimden geleni yapacağım. Gitmemiz gereken yol var ve bu yol hala bizim için pozitif." açıklamasını yaptı.

"Kontrol tamamen bizdeydi"

Çaykur Rizespor karşısındaki oyunun Kasımpaşa maçına göre farklı olduğunu aktaran Tedesco, "Bu maçta geriye çekilmedik. Kontrol tamamen bizdeydi. Yediğimiz golde Oğuz, kaleciye baskı yapıyordu. Bence orada kaleciye faul yoktu, kırmızı kart olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hem ligin hem de Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu ve önemli olmaya devam ettiğini vurgulayan Tedesco, "Galatasaray, pazar günü kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Onlar da ligde kalmak için savaşıyorlar, orada oynamak kolay değil. Sonrasında güzel bir derbi olacak. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde bir baskı olmayacak. Kupa da bizim için çok önemli. Kazanma ihtimalimiz olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi bir dönemden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sidiki Cherif'e dair soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Cherif çok iyi bir maç çıkardı. Bugün hedef santrforumuzdu. Arkaya koşular yaptı, önde baskı yaptı. Çok genç bir oyuncu. Beklentilerimi karşılıyor." derken, Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali olup olmadığıyla ilgili olarak da "Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil. Bahis şirketim yok ya da benzeri bir şeyim. Bu benim uzmanlık alanım değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

