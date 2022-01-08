Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sıra dışı bir sessizliğe bürünen başkan Ali Koç'un, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

LÖW İKNA EDİLDİ

İddiaya göre sarı lacivertliler, uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Alman Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw'ü ikan etti ve taraflar el sıkıştı. Bu dev transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.

BELÇiKA BASININDAN DiVOCK ORiGi iDDiASI

Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe, forvet mevkisini de ünlü bir isimle takviye edecek. Bu sezon forvetlerinden beklediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde takımın en skoreri, 7 gol atan Mesut Özil. Belçika basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Liverpool'un Belçikalı santrforu Divock Origi'ye talip. 26 yaşındaki futbolcuyu Newcastle United da istiyor.