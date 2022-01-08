Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sıra dışı bir sessizliğe bürünen başkan Ali Koç'un, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
İddiaya göre sarı lacivertliler, uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Alman Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw'ü ikan etti ve taraflar el sıkıştı. Bu dev transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.
Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe, forvet mevkisini de ünlü bir isimle takviye edecek. Bu sezon forvetlerinden beklediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde takımın en skoreri, 7 gol atan Mesut Özil. Belçika basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Liverpool'un Belçikalı santrforu Divock Origi'ye talip. 26 yaşındaki futbolcuyu Newcastle United da istiyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim - Son Dakika Spor