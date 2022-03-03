Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

03.03.2022 00:57
Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de zorlu mücadelenin hazırlıkları başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde tamamı basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde, İsmail Kartal, oyuncularıyla sohbet etti. Futbolcularına Kasımpaşa maçındaki mücadeleleri nedeniyle teşekkür eden Kartal, "Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Antrenmanda 5 eksik

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakikanın üzerinde forma giyen isimler top çalışmasıyla idmanı sürdürürken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan Can Kahveci'nin uzun süreli sakatlığının ardından Kasımpaşa mücadelesinde 80 dakika forma giymesi sebebiyle dinlendirildiği öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika


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