Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları

Fenerbahçe\'de Yeni Sezon Hazırlıkları
27.06.2026 15:15
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Levent Mercan, Fenerbahçe'nin yeni sezon hedeflerine odaklandığını ve iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

Fenerbahçeli Levent Mercan, çok iyi kamp süreci geçirmeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de futbolculardan Levent Mercan, Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Hazırlıkların çok iyi geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Levent, "Şu an çok iyiyiz. Başlayalı iki gün oldu. Takım içerisinde çok güzel bir enerji var. Sezon bittikten sonra tabii ki ailemle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldim. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş" diye konuştu.

"İsmail Hocamız ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı"

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında ise, "İsmail Hocamız inanılmaz motive. Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Bizim adımıza çok iyi bir sezon geçebilir. "Takım içerisinde çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada futbol adına imkanlar çok iyi"

Tesisleri çok beğendiğini anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Ben burayı çok beğeniyorum. Burada inanılmaz bir ortam var. Sahalar çok yakın, havalar da çok güzel inşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol ve personel adına imknlar çok iyi. Futbolcuların antrenmanı ve rahatlığı için burası çok güzel imkanlar sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Takımıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum"

Levent Mercan, oynadığı pozisyon için ise, "Benim için en rahat mevki şu an oynadığım sol bek. Ama tabii ki benim avantajım daha önce çok farklı pozisyonlarda oynamış olmam. Hem sol bek hem de başka pozisyonları değerlendirebiliyorum. Ama en rahat ettiğim pozisyon sol bek. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman hem ofansif hem de defansif olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her sene takımıma en iyi katkıyı nasıl verebilirim ona bakıyorum" şeklinde konuştu.

Takımdaki genç oyunculara desteği hakkında ise Levent, "Her genç oyuncu için sezon başı kampları çok önemli. Ben ve bizim takımdaki ağabeyler her zaman onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağabeylik göstermek için saha içi ve saha dışı en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"En iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız"

Sarı-lacivertli takımın yeni sezon hedeflerine de değinen Mercan, "Şu an yeni başladık. En önemlisi çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Levent Mercan, motivasyon kaynağı hakkında ise, "Başarı arzusu, aile ve Fenerbahçe gibi bir kulüpte taraftar benim için çok önemli" dedi.

"Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin"

Son olarak yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderen Levent Mercan, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarlarımız hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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