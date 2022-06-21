Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

21.06.2022 13:52
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti.

Sahada ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, pas ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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