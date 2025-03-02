Fenerbahçe'de Yeni Sistemle İyileşme Süreci

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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni sistemle daha iyi savunma ve atak yapıyoruz. Organize bir görüntü sergiliyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle Yardımcı Antrenör Salvatore Foti katıldı. Foti, müsabakayla ilgili değerlendirmesinde, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarı hızlı başlangıç yaptık. 1-0'dan sonra 2. golü bulmak istedik. İlk yarıyı 3 farklı önde kapattık. İkinci yarıda skoru korumaya yönelik maç oynadık. Çünkü mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Şimdi bir kaç günlüğüne Avrupa Ligi'ne odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"(Skriniar) Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz"

Foti, Milan Skriniar'ın performansıyla ilgili, "O bizler için her zaman önemli bir futbolcu. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Sampdoria'da onunla birlikte çalıştım. Kulüp onu transfer ederek çok büyük iş yaptı. Kendisi takıma çok faydalı, antrenmanlarda çok fazla çalışıyor. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Onun bu forma altında başarılı performans sergilediği için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Gerekli performansı gösterdiğimiz için mutluyuz"

Youssef En-Nesyri'nin oyundan çıkarken direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili soruya sarı-lacivertli teknik adam şu yanıtı verdi:

"En-Nesyri'de hiçbir problem yok. Her zaman oynamak ve gol atmak isteyen bir futbolcu. Erken çıkarıp Avrupa Ligi için dinlendirmek istedi. Hoca Talisca'yı sokmak istedi. İlk yarı herkes için keyifli geçti 3-0 olunca istem dışı rahatlama normal olduğunu düşünüyorum. Bunu toplu ve topsuz oyunda yapabilirsiniz. Topsuz iken de oyunu kontrol edebilirsiniz. Rakibimize de şut imkanı vermedik. Bugün önemli olan kazanmaktı. Bunun için de gerekli performansı gösterdiğimiz için mutluyuz."

"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Takımın yeni sisteme geçişiyle ilgili soruya Foti, "Takımın göstermiş olduğu gelişimden dolayı çok mutluyuz. Yeni sistemle daha iyi savunma ve atak yapıyoruz. Organize bir görüntü sergiliyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz. Takım hem defansif hem atak anlamda daha iyiye gidiyor. Oyuncuların yeni sistemi çok iyi benimsediklerini düşünüyorum. Hala gelişim marjı olduğunu düşünüyorum. Takımın bir sonraki maça odaklanması gerektiğini düşünüyorum çünkü bir sonraki maç her zaman en önemli maçtır" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL