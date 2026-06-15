Fenerbahçe'de Yeni Yönetim Yapısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Yeni Yönetim Yapısı

Fenerbahçe\'de Yeni Yönetim Yapısı
15.06.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında görev dağılımı yapıldı, Barış Göktürk başkan vekili oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığında görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu Genel Sekreter; Feridun Geçgel ve Cihan Kamer, futbol şubelerinden sorumlu olarak görev aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim kurulu toplantısı sonrası bilgilendirme paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 - 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır. Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Barış Göktürk Başkan Vekili ve Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Yönetim Yapısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

18:28
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
18:18
Tanju Çolak’tan İbrahim Hacıosmanoğlu’na: Gideceksin Bir tane bile sevenin var mı
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
17:47
“İran’a 300 milyar dolarlık fon“ iddiasını Trump’ın sağ kolu doğruladı
"İran'a 300 milyar dolarlık fon" iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı
17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 18:42:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Yeni Yönetim Yapısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.