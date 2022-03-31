Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve çabuklukla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.