Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları (2) - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları (2)

20.06.2022 12:16

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

Salonda başlayan idmanda futbolcular güç, kondisyon ve dayanıklılık çalışması üzerinde durduğu bildirildi. Ardından sahaya çıkan sarı-lacivertliler, iki grup halinde koşu yaptı. Açma germe hareketlerinin ardından oyuncular yine 2 grup halinde pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcuların antrenmanın basına kapalı bölümünde ise topla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezonun sonunda sakatlanan Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas, bu sezon ilk kez takımla antrenmana çıktı. İzinleri sona eren yabancı oyuncular Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand da takımla çalıştı.

Sezonun bitmesinin ardından milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Kim Min-jae ve Miha Zajc çalışmada yer almadı. İzni bitecek Min-jae'nin yarın sabaha karşı İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sakatlığı devam eden Arda Güler'in 2 gün içinde takıma dönmesinin beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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