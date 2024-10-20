Fenerbahçe'den 2 Değişiklikle Samsunspor Maçına

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla ligde 4. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de forma verdiği İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'nin yerine Kostic ve Dzeko'ya Samsunspor karşısında şans verdi.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, En-Nesyri, Münir Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Maximin yer aldı.

Samsunspor değişiklik yapmadı

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Moundilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Laura, Haluk Mustafa Tan ve Bedirhan Çetin yer aldı.

Karadeniz temsilcisinin taraftarları, tribünlerde kırmızı-beyaz renklerden oluşan kartonlarla "Samsunspor" koreografisi hazırladı.

Sol kale arkası tribündeki taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğini haber veren İstiklal Savaşı Gazetesi'nin manşeti bulunan dev pankart açtı.

Sağ kale arkasında ise Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Thomas Reis'in karikatürlerinin bulunduğu ve üzerinde "King Of The North" yazan pankart sergilendi.

Karşılaşmada 33 bin 919 kapasiteli stadyumun tamamı dolarken Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.