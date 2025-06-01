Fenerbahçe\'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul\'a geldi

Fenerbahçe Kulübü, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Kanarya'nın, genç oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

ALTIN AYAKKABI SAHİBİ

Senegalli sol kanat oyuncusu, Generation Foot akademisinde yetişti. Hızı, driblingi ve gol yeteneğiyle Sadio Mane'ye benzetiliyor. Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı. Diouf, bu turnuvada altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.