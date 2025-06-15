Fenerbahçe\'den ayrılan 2 isim Inter\'e imza attı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinde sezon boyunca görev yapan ancak sezonun bitimiyle yolların ayrıldığıStefano Rapetti ve Paolo Orlandoni'nin yeni takımları belli oldu.

INTER'E İMZA ATTILAR

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren antrenör Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, Inter'e imza attı. Christian Chivu'yu getiren Inter, iki tecrübeli hocayı Rumen hocanın teknik ekibine dahil etti.

Inter'de yeni teknik ekip oluşturulurken, Aleksandar Kolarov asistan teknik direktör, Mario Cecchi ve Angelo Palombo ikilisi teknik asistan, Fenerbahçe'den ayrılan Rapetti ise Maurizio Fanchini ile birlikte atletik antrenör oldu.