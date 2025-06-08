Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca görev yapan Mario Branco'nun adı birçok dünya devi ile anılırken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Mario Branco ile görüşmelerde ilerleme sağladı. Haberde, Vasco da Gama'nın Mario Branco'ya futbol departmanını yeniden yapılandırmayı içeren bir proje sunduğu ve Portekizli ismin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Öte yandan anlaşma sağlanması halinde Mario Branco kariyerinde ilk kez bir Brezilya takımında görev yapacak. Daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Estoril, Hajduk Split, PAOK, Famalicao'da görev yapan Branco, son olarak ülkemizde Fenerbahçe'de 1 sezon futbol direktörü, 2 sezon da sportif direktörlük görevini yürütmüştü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı - Son Dakika
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