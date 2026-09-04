Fenerbahçe'den ayrılan Talisca, 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılan Talisca, 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti

Fenerbahçe\'den ayrılan Talisca, 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 resmi maçta 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 27 gol atan oyuncu, Süper Lig'de 14 farklı takıma gol atarken 3 kez de hat-trick yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol attı.

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. 2024-2025 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Talisva; Süper Lig'de 47, UEFA Avrupa Ligi'nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9, Türkiye Kupası'nda 6 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere 75 resmi müsabakada forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonu 27 golle tamamladı

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu 27 golle tamamladı. Süper Lig'de 19 kez fileleri havalandıran Talisca, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez gol sevinci yaşadı.

3 kez hat-trick yaptı

Anderson Talisca, Fenerbahçe kariyerinde 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 3 defa hat-trick yapma başarısı gösterdi. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk hat-trick'ini 6 Nisan 2025 tarihinde Trabzonspor'a karşı gerçekleştirdi. Brezilyalı futbolcu daha sonra 2 Mayıs 2026 tarihinde de Başakşehir karşısında aynı katkıyı sağladı. Talisca, son hat-trickini ise 11 Aralık 2025 tarihinde Avrupa Ligi müsabakasında Norveç temsilcisi Brann karşısında sergiledi.

Ligde 14 farklı takıma gol attı

32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 14 farklı takım karşısında ağları havalandırdı. Talisca bu golleri Corendon Alanyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir takımlarına attı.

En sevdiği takım Trabzonspor oldu

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı 4 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde en çok golü attığı takım da bordo-mavililer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir filelerine de 3'er gol gönderdi.

Geçen sezon 3 penaltı kaçırdı

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyerinde en eleştirildiği konu ise kaçırdığı penaltılar oldu. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı. Talisca, ilk olarak 16 Ağustos 2025 tarihinde deplasmanda Göztepe ile 0-0 devam eden maçın 90+4. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve maç golsüz berabere tamamlandı. Daha sonra 17 Eylül 2025'te Kadıköy'deki Alanyaspor karşılaşmasında da skor 1-0'ken beyaz noktada topun başına geçen Talisca, takımını 2-0 öne geçirme şansını değerlendiremedi ve müsabakanın 2-2 berabere tamamlanmasıyla tepki çekti. Brezilyalı futbolcu, son olarak da ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları derbinin 13. dakikasında penaltı kaçırarak takımını 1-0 öne geçirme şansından faydalanamadı. Söz konusu derbiyi ise Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın penaltı kaçırdığı maçlarda 7 puan kaybetti.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılan Talisca, 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti - Son Dakika

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