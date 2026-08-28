Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Fesih
Cengiz Ünder, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedip Çorum FK'ya transfer oldu.
FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Kaynak: DHA
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