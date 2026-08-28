Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Fesih

FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."