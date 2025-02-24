Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftarlarına mesaj - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftarlarına mesaj

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bugün karşı karşıya geleceği derbi öncesi Fenerbahçe, taraftarlarına önemli bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarların Rams Park'a ulaşımının, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.

24.02.2025 11:11
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Bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Fenerbahçe'den taraftarlarına flaş açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Rams Park'a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır.

Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da toplanma noktası olarak belirlenen Recep Peker Caddesi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızı götürecek otobüsler saat 16.00'da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.

Stadyuma gidiş - geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Passolig kartının kişiye henüz ulaşmaması ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu vb. sebeplerden dolayı müsabakaya tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarlarımız, tek geçişlik kartlarını sadece stadyumumuzda bulunan Passolig gişelerinden temin edebileceklerdir. Bu kartları sadece bilet sahibi taraftarın kendisi, Passolig kart başvurusu sırasında kullandığı kimlik ya da pasaportun ibrazı ile gişelerden alabilecektir. 24.02.2025 Pazartesi günü Maraton Tribünü Passolig gişesi kapalı olacak olup, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak'ta bulunan Passolig gişeleri hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe\'den derbi öncesi taraftarlarına mesaj

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftarlarına mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Karakuş:
    Yüce allahim inşallah fenerbahce kazanır Çünkü Galatasaray bu paraları yasa dışı bahisden alıyor sen deccallere fırsat verme 41 57 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    gelin gelin bekliyoruz heyecanla sizi. 37 37 Yanıtla
  • Engin Engo:
    gelin =) akşam direk samandıra ya gidersiniz =) ali koç istifa çığlıkları tekrar duyulur 14 12 Yanıtla
  • Bud clifford:
    adam bilet aldıkında istediği gibi maça gidebilmeli sanki israil türkiye maçına tel avive taraftar gidiyor kendi milletine düşman millet türk m illeti fb gs bjk koç ülker sa bunun gibi daha çok marka mason şirketleridir ne heyecani var futbolun nasıl olsa fb gs bjk den başka kazanan olmayacak şehir takımları konuşmasın şampiyon mason şirketleri 9 12 Yanıtla
  • Bud clifford:
    arkadaşlar maç ne tv de ne internette yayınlanmayacak maç deep web in bein sports1 kanalında yayınlanacak 2 9 Yanıtla
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